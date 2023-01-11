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НовостиПроисшествия11 января 2023 16:38

СК Петербурга проводит проверку после травмирования 6-летней девочки в детском саду

Малышка сильно ударилась головой по время прогулки
Анастасия НУРАДИЛОВА
О состоянии пострадавшей девочки не сообщается

О состоянии пострадавшей девочки не сообщается

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге следователи проводят проверку после травмирования девочки в детском саду в Выборгском районе. 11 января шестилетний ребенок упал во время прогулки. Малышка поскользнулась на льду и ударилась головой. После появления такой информации в СМИ Следственный комитет начал проверку.

- Следователи проводят доследственную проверку, выясняют все обстоятельства, причины и условия, которые способствовали произошедшему, - говорится в сообщении пресс-службы регионального ведомства.

После того, как сотрудники правоохранительных органов проведут все необходимые мероприятия, будет принято процессуальное решение. Расследование происшествия продолжается. О состоянии пострадавшей девочки не сообщается.