Более 300 камер установят на опасных перекрестках в Петербурге в 2023 году Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге в 2023 году установят более 300 камер на 80 перекрестках, где чаще всего происходят аварии. Общее количество камер в Северной столице составит более 1200 штук. Они необходимы для сокращения количества ДТП и уменьшения тяжести их последствий.

- Главная цель при установке комплексов фотовидеофиксации – повышение культуры вождения и минимизация аварий. В 2022 году количество ДТП сократилось на 16%, а погибших стало на меньше на 35%, - сказал вице-губернатор Петербурга Станислав Казарин, слова которого приводит пресс-служба Смольного.

В числе самых частых нарушений петербуржцев - нарушения скоростного режима, проезд на запрещающий сигнал светофора, движение, либо, остановка на полосе, предназначенной для маршрутных транспортных средств и движение по обочине.