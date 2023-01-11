Волонтеры ищут пропавшую несколько дней назад жительницу Петербурга

55-летняя женщина ушла из дома и не вернулась. Фото: vk.com/lizaalert_piter

Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» ищут жительницу Петербурга, которая пропала несколько дней назад. 55-летняя женщина вышла из дома и не вернулась. Ориентировка с ее фотографией опубликована в официальном сообществе во «ВКонтакте».

- Женщина 1967 года рождения пропала 6 января. С тех пор нет информации о ее местонахождении, - говорится в ориентировке, которую пользователи распространяют в социальных сетях.

Рост пропавшей петербурженки составляет 165 сантиметров. Она нормального телосложения, с темными волосами с проседью и с карими глазами. В день исчезновения на ней была надета черная куртка, черные джинсы, черные туфли и бежевый берет.

Сейчас волонтеры ищут добровольцев, которые в ближайшее время готовы отправиться на поиски пропавшей жительницы Петербурга.