Пять новых «Метеоров» для развития скоростного флота появятся в Петербурге. Фото: t.me/a_beglov

Пять судов нового поколения «Метеор 120Р» появятся в Петербурге. Об этом в среду, 11 января, в своем телеграмм-канале рассказал глава города Александр Беглов.

- 12 декабря мы с генеральным директором компании «Радар ммс» Георгием Анцевым обратились с письмом к президенту. И сегодня Владимир Владимирович поручил министерству отработать возможность предоставления Петербургу инфраструктурного кредита из федерального бюджета, - рассказал губернатор.

Сейчас Метеоры используются на популярных туристических маршрутах. Они курсируют в Петергоф, Кронштадт, к фортам. Но 20 кораблей, которые работают на линиях, уже устарели. Их нужно заменить. Инфраструктурный кредит позволит обновить скоростной пассажирский флот в максимально короткие сроки.