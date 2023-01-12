Мокрый снег и до -4 градусов ожидается в Ленобласти 12 января

В Ленобласти пойдет снег Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Облачная погода ожидается в Ленинградской области 12 января. В большинстве районов пройдет умеренный снег. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ленобласти со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

- Днем в большинстве районов небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег. Южный и юго-западный ветер подует со скоростью от 8 до 13 метров в секунду. Ночью температура воздуха опустится до -9 градусов, а днем будет от +1 до -4 градусов, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Синоптики прогнозируют подобные погодные условия 12 января в Петербурге. В городе пройдет небольшой мокрый снег. Скорость ветра достигнет 13 метров в секунду. Ночью будет до -4 градусов. А днем температура воздуха составит от 0 до -2 градусов. На дорогах будет гололедица.