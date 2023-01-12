Тепло до плюс 1 градуса и мокрый снег ожидают Петербург 12 января

Оттепель пришла в Петербург 12 января Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге продолжает теплеть. В четверг, 12 января 2023 года, в Северной столице наступит самая настоящая оттепель, так как температура воздуха поднимется до нуля градусов и даже чуть-чуть выше, а южный ветер продолжит нагонять теплый воздух в город. Об этом сообщает метеорологический центр "Фобос".

- Сегодня Северная столица окажется под влиянием теплого сектора циклона, и поступление хорошо прогретого и влажного воздуха к берегам Невы станет более заметным. В такой ситуации в регионе сохранится облачная погода, пройдет небольшой снег, местами переходящий в мокрый снег, возможна гололедица, - рассказали синоптики.

Так, в Петербурге от минус до плюс 1 градуса, по Ленинградской области от минус 4 до плюс 1 градуса. Ветер южный 5-10 метров в секунду с более сильными порывами.

В пятницу ожидаются осадки, переходящие в дожди и дальнейшее повышение температуры.