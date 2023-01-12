Освещение в Петербурге отключат раньше времени 12 января в память об операции «Искра»

12 января уличные фонари Петербурга погаснут в память о 80-й годовщине начала операции «Искра» Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

12 января 2023 года в Санкт-Петербурге на 10 минут раньше отключат уличные фонари и художественную подсветку в городе в память об операции "Искра" времен Великой Отечественной войны, благодаря которой стало возможно освобождение Ленинграда от блокады. Об этом сообщили в Смольном.

- Освещение отключится а 10 минут раньше запланированного времени. Около 380 тысяч светильников погаснут в 9:30 утра, - сообщили в городской администрации.

80 лет назад, 12 января 1943 года в 9:30 часов утра войска Ленинградского и Волховского фронтов при содействии части сил Балтийского флота, Ладожской военной флотилии и авиации дальнего действия перешли в наступление. В первый день успех был достигнут на центральном участке, где советские войска сумели захватить на левом берегу Невы плацдарм шириной около 6 километров и глубиной до 3 километров.