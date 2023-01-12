Петербург получит финансирование на строительство пяти «Метеоров»

Петербург может получить инфраструктурный кредит на строительство пяти «Метеоров» Фото: Артем КИЛЬКИН

Санкт-Петербург может получить инфраструктурный кредит на строительство новых "Метеоров". Так, президент России Владимир Путин поручил проработать детали финансирования судов. Министр промышленности Денис Мантуров должен предложить проект комплексного развития петербургского скоростного флота, пишет "Мойка78".

- Сейчас на линиях в Петербурге работают около 20 "Метеоров". Из-за срока давности эксплуатации они требуют замены, - пишет издание.

В том случае, если Петербург все же получит инфраструктурный кредит, старые судна обновят и приобретут на выделенные средства новые "Метеоры 120Р". Судна также будут курсировать до Петергофа и к фортам Кронштадта.