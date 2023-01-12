Более 1 млн туристов посетили Петербург в новогодние праздники

Петербург на новогодние праздники посетили более 1 млн туристов Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

За новогодние праздники Санкт-Петербург посетили более 1 миллиона туристов. Такой вывод сделали аналитики ассоциации туроператоров страны. Всего туристический поток с 30 декабря 2022 года по 8 января 2023 года по России составил порядка 10,3 миллионов человек.

- В 2022 году, по наблюдениям аналитиков АТОР, продолжила расти доля организованного туризма. В ряде регионов клиенты туроператоры помогли нарастить поток классических туристов, замещая некоторую убыль количества командировочных. Оценочно, организованный турпоток на Новый год и каникулы 2023 года составил порядка 3 млн или более 28 процентов от общего объема внутрироссийских туристических поездок, – рассказала Майя Ломидзе, исполнительный директор Ассоциации туроператоров.

Так, Петербург посетили более 1 миллиона туристов, что на 7 процентов больше, чем годом ранее. Более популярными оказались лишь Москва и Московская область, где за праздники побывали в общей сложности более 4 миллионов туристов.