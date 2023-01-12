Главный синоптик Петербурга пообещал сильный снегопад в городе 12 января Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Новый атмосферный фронт подошел к Санкт-Петербургу. Из-за него в городе 12 января 2023 года начнется сильный снегопад. Так как температура воздуха будет близкой к нулю, то снег окажется мокрый и тяжелый. Об этом рассказал главный синоптик города Александр Колесов.

- Очередной атмосферный фронт подошел к Санкт-Петербургу с запада. Сам циклон далеко, над Норвежским морем и в нашу сторону не идет. Снег сегодня на целый день, только будет разная его интенсивность. Сейчас наиболее интенсивный снег выходит на север города. В других районах снег небольшой, но и в центр города придут более существенные осадки, - сообщил синоптик.

В течение дня температура воздуха в Петербурге будет чуть ниже нуля, может подняться до плюс 1 градуса. Но основная непогода начнется уже 13 января, когда начнется оттепель и весь выпавший снег превратится в воду. Ожидает небольшого потопа и гололеда.