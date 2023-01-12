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НовостиОбщество12 января 2023 6:48

Беглов поздравил работников прокуратуры Петербурга с праздником

В стране отмечается 301-я годовщина создания прокуратуры
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
12 января – День работника прокуратуры Российской Федерации

12 января – День работника прокуратуры Российской Федерации

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

12 января 2023 года в России отмечается День работника прокуратуры. Эта структура существует уже 301 год. С профессиональным праздником прокуроров Санкт-Петербурга поздравил губернатор Александр Беглов.

- Сегодня благодаря вашим усилиям Санкт-Петербург остается одним из самых безопасных городов нашей страны. За прошлый год петербургская прокуратура рассмотрела более 150 тысяч обращений. За этой цифрой стоит защита интересов сограждан, выполнение планов развития нашего города и социальных обязательств, - отметил градоначальник.

Отдельно Беглов выразил благодарность ветеранам, традиции которых продолжает новое поколение прокурорских работников.