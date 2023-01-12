Водителя легковушки зажало в машине после столкновения с грузовиком на трассе в Ленинградской области / Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО

Жуткая авария произошла в Ленинградской области на трассе "Кола" вечером 11 января 2023 года. На дороге столкнулись легковой автомобиль и грузовик. Причем, от удара легковушку буквально смяло, при этом в машине оказался заблокирован водитель. Об этом рассказали в пресс-службе аварийно-спасательной службы Ленобласти.

- Около 10 вечера 11 января спасателям поисково-спасательного отряда города Лодейное Поле поступила информация, что на 216 километре трассы Кола произошло столкновение легкового и грузового автомобилей, - рассказали спасатели.

Водителю легкового автомобиля чудом удалось выжить. Разумеется, от такого сильного удара он пострадал и оказался зажат в автомобиле. Спасатели деблокировали пострадавшего и передали сотрудникам скорой помощи. На данный момент о его состоянии ничего не сообщается. По факту ДТП проводится проверка.