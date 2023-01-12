Мигрант изнасиловал женщину и избил полицейского в Петербурге

СК завел два уголовных дела на 22-летнего мигранта. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге задержали 22-летнего мигранта, который сначала изнасиловал 31-летнюю женщину, а потом ударил полицейского при задержании. Все произошло в один день 11 января в Выборгском районе города.

- По версии следствия, в квартире одного из домов по улице Смолячкова подозреваемый изнасиловал свою соотечественницу. В тот же день, на Тихорецком проспекте во время задержания он ударил кулаком в лицо сержанта полиции, - сообщает пресс-служба петербургского управления Следственного комитета России.

Иностранца скрутили и доставили в отделение. Позднее на него завели уголовное дело за применение насилия в отношении представителя власти и за изнасилование. Обе статьи предусматривают реальное лишение свободы на заметный срок.

Расследование дела продолжается.