11-летний мальчик умер во время бега под Петербургом

Пятиклассник из Ленобласти упала во время бега и умер Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Ленинградской области во время бега внезапно умер ребенок. Трагедия произошла вечером 11 января 2023 года во Всеволожском районе региона. Пятиклассник бегал с другими детьми, вдруг внезапно упал и умер. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- 11-летнего мальчика в Токсовскую больницу 11 января около 18 часов привез на своей машине 30-летний житель поселка Лесколово. Увы, в приемном покое дежурный фельдшер констатировал смерть ребенка, - рассказал источник.

Мужчина рассказал, что он ехал на автомобиле, увидел, что на обочине лежит мальчик. Водитель вышел и поспешил на помощь. Дети, которые находились рядом с пятиклассником, сказали, что тот упал во время бега и уже не поднялся.

На данный момент тело мальчика направлено в морг для установления причины смерти. Следственный комитет проводит проверку.