Водитель устроил стрельбу в Кудрово после ДТП

Водителя "Тойоты" задержали за стрельбу в Кудрово. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полицейские Всеволожского района разбираются в запутанной истории с ДТП и стрельбой в Кудрово, которую устроил водитель старенькой «Тойоты». Сначала, по словам очевидцев, он врезался в припаркованный «Киа», потом стал стрелять в сторону какой-то женщины, а затем стал переносить вещи из первой машины во вторую.

- 11 января в 16:13 в полицию поступило сообщение о том, что у дома 2 по улице Английская в городе Кудрово стрельба. Прибывшим на место происшествия нарядом полиции задержан 31-летний неработающий мужчина, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Стрелявшего доставили в отделение, у мужчины изъят травматический пистолет. Сейчас полицейские проводят проверку обстоятельств ЧП, решение о возбуждении уголовного дела примут по ее результатам.