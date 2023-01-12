Трехлетний ребенок пострадал в ДТП легковушки с грузовиком под Петербургом

Сотрудники полиции выясняют детали ДТП, в котором пострадал 3-летний мальчик Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области произошла серьезная авария с участием автомобиля "Инфинити" и грузовика "МАН". В ДТП пострадал трехлетний малыш. Столкновение легковушки и фуры случилось рано утром 11 января 2023 года, рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

- В 8:20 часов на 8 километре трассы "Стрельна-Кипень-Гатчина" 38-летний водитель автомобиля "Инфинити QX56", направляясь от деревни Разбегаево в сторону деревни Горбунки, начал обгонять поток машин. Однако мужчина не рассчитал скорость и столкнулся с грузовым автомобилем "МАН", который в этот момент поворачивал налево, - рассказали в полиции.

За рулем грузовика находился 32-летний водитель, который не пострадал. Водитель "Инфинити" тоже отделался испугом. Не повезло пассажиру иномарки, трехлетнему мальчику. С места аварии его госпитализировали в больницу. Ребенок находится в состоянии средней степени тяжести.

Сотрудники полиции проводят проверку. Устанавливают все детали происшествия.