Число пожаров в Ленобласти сократилось на 20 процентов за новогодние праздники

Власти Ленобласти подвели итоги работы экстренных служб в новогодние праздники. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Количество пожаров в Ленобласти сократилось на 20 процентов за новогодние праздники. Об этом пишет online47.ru со ссылкой на вице-губернатора 47 региона по безопасности Михаила Ильина. По словам властей, за порядком на минувших выходных следили больше трех тысяч сотрудников из экстренных служб. Благодаря им все богослужения в 232 церквях прошли без каких-либо происшествий.

- Повышение пожарной безопасности позволило значительно сократить количество пожаров. Продолжались и рейды по поиску людей, выходивших на опасный лед на водоемах. В одном из случаев рыбаков пришлось эвакуировать из-за трещины на льдине, - рассказывают в издании со ссылкой на чиновника.

К слову, безопасность в 47 регионе обеспечивали и 200 единиц техники от МЧС и аварийно-спасательной службы. А полиции и росгвардейцам помогали дружинники, казаки и добровольцы.