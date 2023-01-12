Более 1 тысячи коммунальных квартир в Петербурге расселят в 2023 году

Более 1,5 тысяч петербургских семей, проживающих в коммунальных квартирах, улучшат жилищные условия за счет городской поддержки в 2023 году Фото: Артем КИЛЬКИН

В 2023 году в Санкт-Петербурге собираются расселить более 1 тысячи коммунальных квартир. Жилищный комитет утвердил сводные списки получателей социальных выплат, которые живут в расселяемых коммуналках. Так, финансовую помощь получат более 1,5 тысяч семей - это почти 3 тысячи человек, рассказали 12 января в Смольном.

- В ближайшее время семьи получат свидетельства, дающие право на получение государственной поддержки в улучшении жилищных условий. У жильцов расселяемых коммунальных квартир будет 12 месяцев для того, чтобы их реализовать, - рассказали в Жилищном комитете.

В первом квартале 2023 года размер социальной выплаты на каждого человека в семье составил 1 миллион 190 тысяч рублей, для одиноких - 2 миллиона 182 тысячи рублей. Всего в этом году на расселение выделено 3,9 миллиардов рублей.