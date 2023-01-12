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НовостиАвто12 января 2023 8:42

Проезд по Большому Сампсониевскому проспекту перекроют почти на месяц

О новых изменениях на дорогах с 14 января предупреждает ГАТИ
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Проезд по Большому Сампсониевскому проспекту будут перекрывать на месяц.

Проезд по Большому Сампсониевскому проспекту будут перекрывать на месяц.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Новые испытания ждут петербургских водителей начиная с 14 января. Об ограничениях на дорогах сообщает Государственная административно-техническая инспекция города (ГАТИ). Один из основных адресов - Большой Сампсониевский проспект.

- В Выборгском районе с 14 января по 10 февраля закрывается движение транспорта по Большому Сампсониевскому проспекту в направлении от Кантемировской улицы к 1-му Муринскому проспекту, включая перекресток с Кантемировской улицей, - предупреждает пресс-служба ГАТИ.

Причиной ограничений станут работы по прокладке газопровода. Водителям предлагают ехать в объезд через Кантемировскую, Лесной и 1-й Муринский, а также заранее продумывать маршрут поездки, чтобы не стоять в пробках.