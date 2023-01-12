Автобус снес остановку на трассе под Выборгом

Под Выборгом автобус снес остановку. Фото: Ленавтодор

Эффектное ДТП произошло накануне на Старовыборгском шоссе в Ленобласти. В районе поселка Красносельское автобус 200-го маршрута врезался в остановку, где должен был высадить пассажиров.

- Водитель не справился с управлением и внёс свой вклад в постепенную замену остановочных павильонов на региональных дорогах Ленобласти. Пострадавших в результате «поцелуя» нет, претензий к дорожным службам тоже, - сообщает пресс-служба Ленавтодора.

Учитывая, что в ближайшие дни синоптики обещают температурные качели с дневными оттепелями и ночными заморозками, дорожные службы предупреждают автомобилистов о гололеде. В такую погоду точно не стоит превышать скорость.

Причины «автобусного» ДТП установит Госавтоинспекция.