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НовостиПроисшествия12 января 2023 8:59

Автобус снес остановку на трассе под Выборгом

Авария произошла в поселке Красносельское
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Под Выборгом автобус снес остановку. Фото: Ленавтодор

Под Выборгом автобус снес остановку. Фото: Ленавтодор

Эффектное ДТП произошло накануне на Старовыборгском шоссе в Ленобласти. В районе поселка Красносельское автобус 200-го маршрута врезался в остановку, где должен был высадить пассажиров.

- Водитель не справился с управлением и внёс свой вклад в постепенную замену остановочных павильонов на региональных дорогах Ленобласти. Пострадавших в результате «поцелуя» нет, претензий к дорожным службам тоже, - сообщает пресс-служба Ленавтодора.

Учитывая, что в ближайшие дни синоптики обещают температурные качели с дневными оттепелями и ночными заморозками, дорожные службы предупреждают автомобилистов о гололеде. В такую погоду точно не стоит превышать скорость.

Причины «автобусного» ДТП установит Госавтоинспекция.