Завод дорожных материалов продали новых владельцам. Фото: Олег ЗОЛОТО

Американская компания Tensar продала свой завод в Петербурге и полностью свернула бизнес в России. Предприятие по выпуску материалов для дорожного строительства выкупил один из российских акционеров.

- Предприниматель выкупил у американских партнеров 100% юридического лица, зарегистрировано на Кипре. В дальнейшем планируется перевести бизнес в юрисдикцию России, - пишет «Деловой Петербург».

При этом в контракте прописан пункт о том, что уже бывший собственник имеет право выкупить компанию обратно. Сам завод продолжит работу по тем же технологиям но сменит название. С 2014 года в Петербурге производят решетки для армирования грунта при укладке асфальта.