Суд встал на сторону петербурженки, поселившей 20 кошек в 17-комнатной коммуналке

Власти через суд потребовали выселить петербурженку, у которой в коммуналке живут 20 кошек. Фото: Олег ЗОЛОТО

Суд Невского района Петербурга отказал администрации того же района, которая требовала выселить из коммуналки женщину. Причиной были два десятка кошек, которых петербурженка якобы держит в своем жилище. Власти хотели, чтобы суд обязал женщину продать комнату и освободить помещение.

- В обоснование требований истец указал, что ответчик, являясь собственником комнаты в 17-комнатной коммунальной квартире, нарушает права соседей, поскольку содержит более 20 кошек. В квартире присутствует резкий неприятный запах, большое количество насекомых тараканов и мух, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга

По закону, если собственник жилья не выполняет предписаний властей о приведении квартиры в приличный вид, то его могут обязать принудительно продать жилье с торгов. Но это крайняя мера. А для начала должны быть предупреждения и штрафы. Однако, в данном случае, суд не нашел фактов, что администрация района испробовала все меры. Да и доказательств наличия кошек представлено также не было. А то, что в комнате нет мебели, так это личное дело каждого.

В итоге суд в выселении «кошатницы» отказал.