Доходный дом Карабасникова на Васильевском острове получил статус памятника

Дом, где жил художник Петров-Водкин признали памятником. Фото: КГИОП

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга (КГИОП) дал статус памятника историческому зданию на Васильевском острове. Под охрану государства взят Доходный дом Карабасникова, в котором девять лет жил выдающийся русский художник Кузьма Петров-Водкин.

- Распоряжением председателя КГИОП Сергея Макарова «Дом Н.П. Карабасникова (акционерного общества «Строитель»)» (18-я линия В.О., дом 9, литера А) включен в единый государственный реестр в качестве объекта культурного наследия регионального значения, - сообщает пресс-служба КГИОП.

Справка «КП»:

Дом в стиле модерн был построен в 1905-1906 годах по проектам инженера Александра Тилинского и архитектора Александра Хренова. Здание отличается от окружающей застройки своей планировкой. В доме сохранилась историческая отделка интерьеров. После революции в доме организовали коммунальные квартиры.