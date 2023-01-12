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НовостиАвто12 января 2023 12:02

Платная автостоянка с охраной появится на Конюшенной площади Петербурга

Сроки появления стоянки пока неизвестны
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
На Конюшенной площади появится платная автостоянка с охраной

На Конюшенной площади появится платная автостоянка с охраной

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В самом центре Санкт-Петербурга появится платная автостоянка с охраной. Парковочная зона расположится на Конюшенной площади. Ее размещение одобрил комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников Северной столицы. Об этом 12 января 2023 года сообщает "Деловой Петербург".

- Парковку разместят на участке 1 по Конюшенной площади. Заказчиком стоянки является Городской центр управления парковками, - пишет издание.

По проекту парковочная зона будет огорожена, обустроена шлагбаумом и постом для охраны. Там же установят терминалы для оплаты парковки. С помощью специального табло будет сообщаться о количестве свободных мест на стоянке. Когда именно будет размещена парковка на Конюшенной площади, не сообщается.