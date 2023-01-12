Петербургский завод «Ижора-Металл» создал новое производство за 1 млрд рублей

Петербургский завод создал новый производственный участок за 1 млрд рублей / Фото: ФРП

«Кузнечно-механический завод «Ижора-Металл» организовал в Санкт-Петербурге новое произодство по выпуску стальных заготовок. Инвестиции в проект превысили 1 миллиард рублей. Половину средств предоставил Фонд развития промышленности по льготному займу. Об этом 12 января 2023 года рассказали в пресс-службе Фонда.

- На новом участке изготавливаются стальные поковки – это металлические заготовки в различной геометрической конфигурации из стали, титановых сплавов, бронзы и латуни. Они используются в металлургии, а также в судостроении, - рассказали в Фонде.

На производстве используется полностью отечественное сырье, поэтому перебоев с поставками нет, как если бы это сырье было заграничным. В год завод может выпускать 4 тысячи тонн прессовых поковок. Также, благодаря новому цеху, на заводе появилось 76 рабочих мест.