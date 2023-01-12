Личную печать отца графа Дракулы показали на выставке в Петербурге

В Петербурге показали печать отца графа Дракулы. Фото: Петербургский дневник".

Уникальную реликвию, личную печать отца того самого графа Дракулы, представили на выставке в Петербурге. Речь идет о жившем в 1400-1447 годах князе Владе II, имевшем прозвище «Дракул», то есть дракон. Оно стало фамилией и перешло по наследству к сыну, Владу III, имевшему прозвище Цепеш (от румынского tеара — кол) которое тот получил за жестокие казни врагов, убитых сажанием на кол. История Влада Цепеша легла в основу книги Брема Стокера, с которой и начались съемки фильмов про кровавого «вампира».

- На выставке в Санкт-Петербургском институте истории РАН представлены датируемые XIV веком грамота и личная печать отца «Дракулы» князя Влада II. Но это не уменьшает исторической значимости документа, тем более, что Влад II тоже не был замечен в миролюбии и гуманности, - пишет «Петербургский дневник».

В экспозицию вошли также подлинные документы с личными подписями Микеланджело, Наполеона, Ньютона, президента США Франклина (его портрет красуется на 100-долларовой купюре) и других мировых знаменитостей.