Браконьеров с двумя убитыми лосями задержали в Ленинградской области

Браконьеров задержали за убийство двух лосей в Ленобласти / Фото: Охотнадзор

В Ленинградской области поймали браконьеров, которые охотились на лосей. Днем 11 января 2023 года недалеко от Невской Дубровки сотрудники государственного охотничьего надзора задержали мужчин, которые убили двух лосей, несмотря на то, что сезон охоты уже завершился. Об этом рассказали в пресс-службе Комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области.

- В 3,5 километрах от ПГТ Невская Дубровка Ленинградской области на территории охотничьих угодий НП Кулики государственным охотничьим инспектором комитета были задержаны лица, причастные к незаконной добыче двух лосей, - сообщили в комитете.

Инспектор сразу вызвал сотрудников полиции, которые оперативно прибыли на место. СОтрудники проводят следственные действия, устанавливают всех участников и организаторов незаконной охоты.

Сезон охоты на лося завершился в Ленинградской области 10 января.