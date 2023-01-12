ГИБДД предостерегла водителей Петербурга от езды на машинах из-за сильного снегопада

Госавтоинспекция призывает водителей к осторожности в связи со снегопадом Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге с утра 12 января 2023 года пошел снег, который периодически превращается в сильный снегопад. Из-за вьюги и метели сотрудники ГИБДД предостерегли водителей от езды на машине, особенно если они пока имеют небольшой водительский стаж.

- В Санкт-Петербурге и Ленинградской области движение на дорогах может быть затруднено из-за сильного снегопада. Непогода может привести к возникновению дорожных аварий. Госавтоинспекция призывает водителей быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим, не забывать про безопасную дистанцию между автомобилями и совершать маневрирования только после того, как убедитесь в отсутствии встречного транспорта, - сообщили в дорожной полиции.

Неопытным водителям советуют повременить с поездками за рулем, а остальным напоминают, что следует выбирать небольшой скоростной режим. Пешеходов тоже просят быть внимательнее и ходить только по освещенным участкам дорог.