Эрмитаж стал одним из самых посещаемых музеев страны в новогодние праздники

Эрмитаж стал одним из самых посещаемых музеев страны в Новый год Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Эрмитаж попал в лидерство среди самых посещаемых музеев России на новогодних праздниках. Главный музей Санкт-Петербурга разделил первенство с московской третьяковской галереей. Каждый из музеев за время длинных выходных посетили по 90 тысяч человек. Об этом 12 января 2023 года сообщила министр культуры Ольга Любимова.

Всего в новогодние праздники музеи страны посетили более 1 миллиона человек. Среди самых популярных также оказались петербургские Царское Село, которое посетили в новогодние праздники более 80 тысяч человек, музей-заповедник Павловск - 65 тысяч человек и Русский музей - более 40 тысяч человек.

Тульские музеи также вызвали интерес у людей. В совокупности все их посетили около 40 тысяч человек. В Петергофе, Пушкинских горах и Абрамцево побывали по 15 тысяч человек.