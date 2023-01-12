Потоп из труб с чердака уничтожил квартиру жителей Пушкина

В квартире жителей Пушкина из-за потопа рухнул потолок. Фото: vk.com/pushkingo

Почти что Ниагарский водопад образовался в квартире жителей города Пушкин, живущих на верхнем этаже дома по адресу: Павловское шоссе, 39. Их жилище затопило из труб, которые, как говорят сами потерпевшие, могли забыть закрыть сантехники.

- Вечером 9 января из-за очередной аварии теплосети отключили отопление в десятках жилых домов. ГУП «ТЭК» устранил дефект только к утру 10 января. Но беда никогда не приходит одна. Кто-то из сотрудников управляющей компании пошел на чердак спускать воздух с труб и забыл закрыть краны, - сообщает паблик «Гражданин Пушкин».

В результате жильцы дома смогли как в кино сказать: «о, тепленькая пошла». Только пошла она с потолка. Тропический ливень залил все напрочь. А в одной из квартир подвесной потолок из гипсокартона не выдержал веса воды и рухнул вниз.

- Все, нет у нас больше квартиры, - произносит на видео удрученный мужчина.

Теперь жильцы намерены судиться с ЖКС, чтобы получить компенсацию.