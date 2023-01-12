Пробки в 9 баллов сковали Петербург вечером 12 января

Заторы образовались в нескольких районах города Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Пробки в 9 баллов сковали Петербург вечером в четверг, 12 января. Так оценивает дорожную обстановку сервис Яндекс.Пробки. Заторы образовались в разных районах Северной столицы. Причиной коллапса стали погодные условия: снегопад и ветер.

- В Центральном районе полностью встал Невский проспект. Пробка образовалась в двух направлениях. Стоят Гончарная улица, Лиговский проспект, улица Восстания, - сообщает сервис Яндекс.Пробки.

Не повезло и тем петербуржцам, чей путь домой лежит через Петроградский район. В районе станции «Петроградская» пробка встала на Каменноостровском проспекте, проспекте Медиков, улице профессора Попова в обоих направлениях.