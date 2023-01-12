В Карелии водитель высадил 8-летнюю школьницу на мороз из-за того, что не захотел ехать дальше по маршруту

В Карелии водитель высадил из автобуса школьницу, чтобы не везти ее на дальнюю остановку. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Жители столицы Карелии Петрозаводска возмущены поступком водителя маршрутки, который высадил на мороз 8-летнюю школьницу. Но не из-за того, что девочка не оплатила проезд, билет у нее был, а потому, что просто не захотел ехать до отдаленного района, когда в салоне не осталось других пассажиров.

- Девочка после школы поехала на маршруте 25 к маме на работу. Только вот до нужной остановки Заводская улица (конечной) водитель ее везти отказался. Не доезжая двух остановок, у Дома Культуры, вышли все пассажиры. И водитель решил не тратить своего времени на оставшегося в салоне ребенка. Выставил девочку на улицу, развернулся и умчался по ему одному ведомым делам, - сообщает паблик «Подслушано в ПТЗ/Петрозаводск». - Ребенок в шоке, мать рвет и мечет.

В комментариях жители Петрозаводска пишут, что водители маршруток часто срезают этот неудобный для них маршрут: «25-й автобус на Заводскую фиг заставишь ехать! Они предпочитают разворачиваться по пути».

В администрации Петрозаводского городского округа отреагировали на публикацию в соцсетях и уже пообещали разобраться в ситуации.