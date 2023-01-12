Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Петербурге снизилась на 74,6% в первую неделю года

Специалисты рекомендуют носить маски Фото: Артем КИЛЬКИН

Специалисты заметили снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ в Петербурге. Показатели начали приходить в норму в первую неделю января. Сейчас заболеваемость стала ниже на 74,6% относительно прошлой недели и на 43,1% в сравнении с эпидемическим порогом.

- По результатам вирусологического мониторинга основные доли среди респираторных вирусов негриппозной этиологии приходятся на РС-вирусы, метапневмовирусы и сезонные коронавирусы, - говорится в сообщении пресс-службы регионального Роспотребнадзора.

При этом среди респираторных вирусов до сих пор лидирует вирус гриппа штамма А (H1N1)/09. Жителям Северной столицы рекомендуют соблюдать меры профилактики гриппа и ОРВИ: не заниматься самолечением, мыть руки, не трогать лицо и нос, проветривать и носить маски.