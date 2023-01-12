Петербуржец отсудил полмиллиона рублей за удар гвоздодером по голове

Петербуржец отсудил компенсацию за удар молотком по голове. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Житель Петербурга отсудил полмиллиона рублей у собутыльника, который ударил его гвоздодером по голове. Все произошло после двухдневного запоя, еще летом 2021 года. Но с того момента жизнь пострадавшего круто изменилась.

- Истец указал, что у него нарушена функция верхних и нижних конечностей, речь частично утрачена, значительно ухудшились зрение и слух, имеются постоянные головные боли, проблемы с памятью, случаются приступы эпилепсии, имеются проблемы с памятью, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Из-за этих проблем мужчина не может работать и полноценно жить в принципе. За все свои страдания он потребовал компенсацию в 500 тысяч рублей. Ответчик, который ранее получил три года условно, в суд не пришел, поэтому решение принималось в его отсутствие. Требование о компенсации удовлетворено полностью.