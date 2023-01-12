Пожарные тушили салон «Газели» на улице Симонова в Петербурге

На место ЧП выезжали две пожарные машины Фото: Олег ЗОЛОТО

Автомобиль «Газель» загорелся в Выборгском районе Северной столицы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу вечером в четверг, 12 января.

- Сообщение о пожаре на улице Симонова поступило в 18:30. На место происшествия сразу же отправились спасатели и необходимая техника, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Прибывшие после вызова пожарные установили, что в автомобиле сгорел салон. Огня уже не было: его потушили очевидцы до приезда специалистов. По предварительной информации, водитель и пассажиры не пострадали.

На место ЧП выезжали две пожарные машины и десять спасателей. Причину и обстоятельства возгорания установят дознаватели.