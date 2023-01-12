Лучшему дворнику Петербурга подарят автомобиль

В этом году в городе пройдет конкурс работников ЖКХ Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Конкурс на лучшего дворника и лучшего тракториста пройдет в Петербурге в 2023 году. Победители получат в подарок автомобили. Итоги будут подведены в марте этого года в рамках празднования Дня работника ЖКХ.

- Чтобы стать победителем в номинациях «Лучший петербургский дворник» и «Лучший петербургский тракторист» конкурсанты должны продемонстрировать теоретические знания и практические навыки, - говорится в сообщении пресс-службы Смольного.

Принять участие в конкурсе могут сотрудники управляющих организаций, районных жилищных агентств или других организаций, которые занимаются уборкой дворов. Сначала лучших работников выберут в коллективах. А во втором этапе за них проголосуют жители города. Финал конкурса запланирован на 10 марта.