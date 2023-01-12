Кухня в однокомнатной квартире загорелась на проспекте Наставников в Петербурге

На место происшествия выезжали три пожарные машины Фото: Олег ЗОЛОТО

Квартирный пожар произошел в Красногвардейском районе Северной столицы. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Петербургу вечером в четверг, 12 января.

- Сообщение о пожаре на проспекте Наставников поступило в 19:17. На место происшествия выехали спасатели и необходимая техника, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Прибывшие после вызова пожарные установили, что в однокомнатной квартире горит кухня. Площадь пожара составила 1,5 квадратных метра. Специалисты боролись с огнем около получаса: возгорание было ликвидировано в 19:44.

По предварительной информации, никто из жильцов квартиры не пострадал. На место происшествия выезжали три пожарные машины и 12 спасателей.