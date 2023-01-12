Врачи из Петербурга спасли жизнь мальчику, который запутался в гамаке

Ребенок чуть не погиб от удушения Фото: Олег ЗОЛОТО

Врачи Педиатрического университета спасли 13-летнего мальчика, который чуть не погиб от удушения тросом гамака. Ребенка доставили в больницу 16 декабря. У него диагностировали странгуляционную асфиксию. Но к Новому году мальчик полностью поправился.

- Ребенок случайно запутался в гамаке, повис на нем, передавив шею и правую руку. Родители обнаружили сына без сознания и вызвали скорую, - напомнили в пресс-службе Педиатрического университета.

Состояние мальчика контролировали сразу несколько врачей. Школьника полностью обследовали и назначили реабилитацию. Родителям ребенка понадобилась психологическая помощь. Новый год мальчик встретил в кругу семьи, и после каникул отправился в школу. Теперь его жизни ничего не угрожает.