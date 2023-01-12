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НовостиОбщество12 января 2023 18:52

Студентка из Петербурга Анна Линникова вышла в полуфинал конкурса «Мисс Вселенная»

Девушка представила Россию на конкурсе в Новом Орлеане
Анастасия НУРАДИЛОВА
Девушка представила Россию на конкурсе в Новом Орлеане. Фото: СОЦСЕТИ

Девушка представила Россию на конкурсе в Новом Орлеане. Фото: СОЦСЕТИ

Красавица из Петербурга вышла в полуфинал конкурса «Мисс Вселенная». Анна Линникова учится на втором курсе Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики. Но учебу ей удается совмещать с крупными конкурсами красоты.

Сейчас она борется за победу в Новом Орлеане. О том, что девушка успешно представила Россию, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу конкурса «Мисс Вселенная».

Около 100 самых роскошных девушек со всего мира приехали в Новый Орлеан за победой. Кто в этот раз окажется победительницей – пока не известно. За Анну Линникову болеет многомиллионная аудитория. В социальных сетях девушка записывает видео для подписчиков не только на русском, но и на английском языках.