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НовостиПроисшествия12 января 2023 19:42

СК проводит проверку после разрушения потолка в квартире в Пушкине

Помещение сильно затопило водой
Анастасия НУРАДИЛОВА
Помещение сильно затопило водой. Фото: СК Петербурга

Помещение сильно затопило водой. Фото: СК Петербурга

Следственный комитет проводит проверку после затопления квартиры в Пушкинском районе Петербурга. Информация о происшествии появилась в СМИ и заинтересовала следователей. Теперь специалисты устанавливают обстоятельства и причины случившегося.

- В квартире одного из домов по Павловскому шоссе вода залила всю квартиру, проломился натяжной потолок. Следователи организовали доследственную проверку, - говорится в сообщении пресс-службы СУ СКР по Петербургу 12 января.

Сотрудники Следственного комитета уже выезжали на место происшествия и осмотрели квартиру в Пушкине. Сейчас проводятся все необходимые для расследования мероприятия. После проверки будет принято процессуальное решение.