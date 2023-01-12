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НовостиПроисшествия12 января 2023 20:15

Самолет из Москвы в Петербург задержали почти на четыре часа

До вылета пассажиры провели на борту более полутора часов
Анастасия НУРАДИЛОВА
До вылета пассажиры провели на борту более полутора часов. Фото: t.me/Megapolisonline

До вылета пассажиры провели на борту более полутора часов. Фото: t.me/Megapolisonline

Авиаперелет из Москвы в Петербург задержали на несколько часов 12 января. Не повезло пассажирам рейса авиакомпании S7, которые планировали вовремя вылететь из аэропорта Домодедово. Свои недовольства некоторые из них высказали в телеграмм-канале «Мегаполис».

- Рейс S7 1007 задержан уже на более чем три часа. Два часа держали в аэропорту на посадке, и уже более полутора часов - в самолете. Пассажиры пока сохраняют спокойствие, - говорится в сообщении в мессенджере.

Судя по онлайн-табло, пассажиры дождались вылета только почти через четыре часа. Самолет отправился в Северную столицу в 22:32 вместо планируемых 18:40. Что стало причиной такой длительной задержки – нигде не сообщается. Многим, кто не рассчитывал на такое опоздание, придется менять свои планы.