Мокрый снег, дождь и до -1 градуса ожидается в Ленобласти 13 января

В Петербурге и Ленобласти пройдет мокрый снег Фото: Артем КИЛЬКИН

Облачная погода ожидается в Ленинградской области вечером в пятницу, 13 января. Круглые сутки будет идти мокрый снег с дождем. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ленобласти со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

- В отдельных районах ожидается слабый гололед. Скорость ветра достигнет 12 метров в секунду. Ночью температура воздуха опустится до -5 градусов, а днем будет от -1 до +4 градусов, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

В Петербурге погодная обстановка не сильно будет отличаться от Ленобласти. Ожидается снег, переходящий в мокрый снег и дождь. Ночью похолодает до -2 градусов, а днем будет от +2 до +4 градусов. Атмосферное давление будет понижаться. Ожидается гололедица.