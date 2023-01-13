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НовостиОбщество12 января 2023 21:54

Мокрый снег, дождь и до -1 градуса ожидается в Ленобласти 13 января

Скорость ветра достигнет 12 метров в секунду
Анастасия НУРАДИЛОВА
В Петербурге и Ленобласти пройдет мокрый снег

В Петербурге и Ленобласти пройдет мокрый снег

Фото: Артем КИЛЬКИН

Облачная погода ожидается в Ленинградской области вечером в пятницу, 13 января. Круглые сутки будет идти мокрый снег с дождем. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ленобласти со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

- В отдельных районах ожидается слабый гололед. Скорость ветра достигнет 12 метров в секунду. Ночью температура воздуха опустится до -5 градусов, а днем будет от -1 до +4 градусов, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

В Петербурге погодная обстановка не сильно будет отличаться от Ленобласти. Ожидается снег, переходящий в мокрый снег и дождь. Ночью похолодает до -2 градусов, а днем будет от +2 до +4 градусов. Атмосферное давление будет понижаться. Ожидается гололедица.