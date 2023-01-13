Две машины загорелись в Невском районе Петербурга

Две машины загорели в Невском районе Петербурга Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Невском районе Санкт-Петербурга в ночь на 13 января 2023 года загорели автомобили. В четвертом часу ночи на пульт экстренной службы поступило сообщение о том, что горит машина марки "Ауди". На место сразу же выехала бригада спасателей. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС города.

- В экстренную службу поступило сообщение о том, что у дома 11, корпус 3, по улице Архивной горит автомобиль. Когда спасатели прибыли на место, то они обнаружили горящую "Ауди" а также припаркованный рядом "Опель", который тоже начал немного плавиться от огня, - рассказали в пресс-службе спасателей.

С огнем боролись две пожарные машины и 10 человек личного состава МЧС. Спустя 40 минут они справились с пламенем. В итоге у "Ауди" сгорела все сгораемые части, а у "Опеля" оплавилось боковое зеркало.

По предварительным данным, пострадавших нет. Причина возгорания устанаваливается.