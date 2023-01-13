Уголовное дело возбудили на браконьеров за убийство лосей в Ленобласти

Полиция возбудила уголовное дело на браконьеров в Ленобласти Фото: принтскрин видео.

Полиция Ленинградской области возбудила уголовное дело на браконьеров, убивших двух лосей в Всеволожском районе региона. Местный егерь позвонил в полицию вечером 11 января 2023 года и рассказал, что на опушке леса в районе поселка Невская Дубровка он обнаружил два квадроцикла. Охотовед заподозрил, что транспорт может принадлежать браконьерам. Об этом рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

- В лесу полиция нашли четверых мужчин в возрасте от 36 до 49 лет. Рядом лежали туши двух убитых лосей: самки и самца. При себе у задержанных были топоры и ножи для разделки туш, - рассказали в полиции.

Выяснилось, что днем мужчины вышли на охоту, подстрелили двух лосей, отвезли ружья дома и вернулись в лес для разделки туши. Однако добыча оказалась нелегальной, так как сезон охоты на лосей закончился.

В отношении охотников возбудили уголовное дело. Проводится расследование.