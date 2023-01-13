МЧС предупредил о сильном снегопаде в Ленинградской области 13 января Фото: Олег ЗОЛОТО

Неустойчивая погода с температурными качелями не отпускает Ленинградскую область с начала года. То тепло, то морозы. 13 января 2023 года в региона снова придет потепление, а вместе с ним и сильный снегопад, особенно на западе города. Об этом предупредили местных жителей в пресс-службе МЧС.

- Утром 13 января 2023 года на западе области местами ожидается сильный нег. В связи с этим повышается вероятность ДТП, аварий на железнодорожном транспорте, возникновения аварий на линиях электропередач, а также падение снега с кровель, - сообщили в МЧС.

Местных жителей просят быть острожными и внимательными.

Что касается погоды, то днем будет облачная погода, пройдет снег и дожди. Температура воздуха будет повышаться и составит от минус 1 до плюс 4 градусов.