Тепло до плюс 4 градусов и дожди накроют Петербург 13 января

До плюс 4 и дождь ждут Петербург 13 января Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Снова в Санкт-Петербург приходит оттепель. Весь четверг в городе мела метель, выпало очень много снега, но задержаться у него не получится. Уже в пятницу, 13 января 2023 года, температура воздуха в Северной столице повысится и окажется на 5-6 градусов выше климатической нормы, перейдя в устойчивый плюс. Поэтому, самое время думать не о сугробах, а о том, как бы не утонуть в слякоти и лужах. Об этом сообщили в метеорологическом центре "Фобос".

- Сегодня, вслед за атмосферным фронтом, в Северную столицу придет новая порция теплого и влажного атлантического воздуха. В такой ситуации сохранится облачная погода, пройдет снег, переходящий в мокрый снег, а затем и в дожди, - сообщили синоптики.

Так, днем в Петербурге до плюс 2-4 градусов, по Ленинградской области от минус 1 до плюс 4 градусов. Ветер такой же теплый, южный, юго-западный 5-10 метров в секунду, с сильными порывами.