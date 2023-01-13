18 рейсов задержали в аэропорту Пулково из-за ветра Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербург 13 января 2023 года снова пришла оттепель. Утром явного потепления еще не заметно, однако, как предвестник, в городе начался сильный ветер. От части это стало причиной того, что в Пулково задержали уже 18 рейсов. Примерно столько же самолетов прилетят в город позже назначенного времени.

- Аэропорт Пулково продолжает работать в сложных метеоусловиях. Из-за сильного бокового ветра, превышающего допустимые значения для выполнения посадки, в зависимости от технических характеристик типов воздушных судов, экипажи воздушных судов принимают решение о посадке в Пулково или уходе на запасные аэродромы. При этом аэродром аэропорта Пулково работает в штатном режиме, - рассказали в пресс-службе аэропорта.

Так, с утра в Петербурге задержаны рейсы в Москву, Ставрополь, Сочи, Ярославль, Архангельск, Калининград, Дубай, Минеральные Воды, Самару, Ижевск, Архангельск. Стоит отметить, что задержка связана не только с непогодой, но и другими причинами.