13 самолетов ушли на запасной аэродром на подлете к Петербургу из-за сильного ветра

13 самолетов ушли на запасной аэродром на подлете к Петербургу Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сильный ветер, который разбушевался в Санкт-Петербурге, немного сбил график работы аэропорта Пулково. В том числе и из-за непогоды почти 20 рейсов на вылет оказались задержаны. Помимо этого, 13 бортов были направлены на запасной аэродром. Об этом рассказали в пресс-службе Пулково.

- 13 бортов ушли на запасные аэродромы. Как только позволят метеоусловия они вылетят в Санкт-Петербург. Часть рейсов штатно приземлились в Петербурге, - сообщили в пресс-службе.

Посадке самолетов мешает сильный боковой ветер, поэтому экипажи судов самостоятельно принимают решение о посадке или уходе на запасной аэродром.

Несмотря на сложную обстановку с погодой, аэропорт Петербурга продолжает работать в штатном режиме.