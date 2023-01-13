МЧС предупредило о штормовом ветре в Петербурге 13 января Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге началась непогода. С утра 13 января 2023 года в городе пошло повышение температуры, воздух прогрелся уже до плюс 1 градуса. Вместе с этим поднялся сильный ветер. В МЧС города даже выпустили штормовое предупреждение.

- В Санкт-Петербурге ожидается ухудшение погодных условий. 13 января в городе местами ожидается усиление ветра до 17 метров в секунду, - рассказали в пресс-службе МЧС со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Сильный ветер немного нарушил планы пассажиров самолетов, которые либо улетали из Петербурга, либо наоборот летели в него. Так, 13 бортов ушли на запасные аэродромы из-за сильного бокового ветра. Как только позволят метеоусловия они вылетят в Санкт-Петербург.