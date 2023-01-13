Спрос на элитную недвижимость в Петербурге упал на 40 процентов в 2022 году

В 2022 году спрос на элитную недвижимость в Петербурге сократился на 40% Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге в 2022 году сильно упал спрос на элитную недвижимость. Число сделок за год сократилось на 34 процента, а суммарная площадь купленного жилья - на 40 процентов. Об этом 13 января 2022 года сообщили в пресс-службе консалтинговой компании NF Group.

- Наибольшее количество квартир - 34 процента всех сделок - было приобретено в первом квартале года. При этом, средняя площадь квартир сократилась до рекордно низкого значения в 99 квадратных метро, - говорится в исследовании.

Спад начался со второго квартала года. За три месяца было заключено всего 17 процентов от общего количества сделок. Далее покупатели стали интересоваться квартирами, которые находятся уже в построенных элитных ЖК, либо тех, которые должен вот-вот сдать застройщик.

Всего на первичном рынке элитного жилья за прошлый год в Петербурге было продано более 280 квартир на 18 миллиардов рублей, что на 27 процентов меньше, чем в 2021 году, когда сумма сделок составила 24,6 миллиарда рублей.